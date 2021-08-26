آري مجيد.. قصة الكوردي "ملك" تهريب السجائر في بريطانيا

شفق نيوز/ آري مجيد شخص كوردي يقطن كوفنتري في بريطانيا هو المسؤول الأول عن استيراد 80 مليون سيجارة غير قانونية الى بريطانيا وتوزيعها على شبكة تتاجر بالسجائر المهربة هناك.

وحكم القضاء البريطاني على مجيد بالسجن أكثر من ثماني سنوات بعد إدانته بتهريب ملايين السجائر إلى البلاد وترؤسه شبكة للتجارة غير المشروعة.

ويعرف عن آري مجيد انه شخص عاطل عن العمل، وقام بنقل السجائر المهربة عن طريق استعمال سيارات خاصة وشاحنات حمل ومن ثم العبور بها الى بريطانيا باستعمال سفينة.

وقدرت دائرة الايرادات والضرائب والجمارك البريطانية المعروفة اختصارا بـ(HMRC) مجموع السجائر التي تم ضبطها والمهربة من قبل هذا الشخص الى بريطانيا بالملايين، وقد تم العثور على السجائر داخل سيارات الحمل وعنابر الشاحنات الكبيرة ووحدات المجمعات، وتم اخفاء قسم منها بين المستلزمات الطبية، وقد تم توزيع كل هذه السجائر من قبل آري مجيد على شبكات اخرى.

ووفقا لتقديرات دائرة الايرادات والضرائب والجمارك البريطانية، فان مجموع قيمة تلك السجائر المهربة تصل إلى 22 مليون باوند.

ويبلغ آري من العمر 36 عاما، ويواجه تهما أخرى بتبييض الاموال، وتضم شبكته الخاصة بتهريب السجائر شخصين آخرين من اوربا الشرقية مقيمان في بريطانيا.

وتقول معاونة المدير كارمين دي فرانكو في قسم الخدمات والتحقيق في التزوير، في (HMRC) ان آري مجيد كان له الدور الابرز في توزيع قسم كبير من تلك السجائر المهربة في جميع انحاء بريطانيا. ولهذا السبب تم حرمان الدائرة من ملايين الباوندات من الضرائب، وهذا ما تسبب في التهرب الضريبي وجمع الاموال وادارة تجارة غير قانونية".

وتضيف ان "السجائر الرخيصة التي يتم الحصول عليها باسعار زهيدة تسبب الاضرار في الجانب الصحي. وكثيرا ما تستخدم الاموال المتحصلة من التجارة بها في اقتراف جرائم اخرى والقيام بنشاطات غير قانونية؛ وهي تلحق اضرارا حقيقية بمجتمعنا مثل المواد المخدرة والسلاح والاتجار بالبشر، وكل هذه الجرائم يستهدف من وراءها المهربون فقط جمع الاموال ولا يولون اي اهتمام لمن تباع، حتى انها كثيرا ما تباع للاطفال".

وكان آري مجيد شخصا نشطا ومسؤولا عن جلب وتوزيع السجائر المهربة وبيعها.

و(HMRC) دائرة الجمارك ، قامت بضبط السجائر في العديد من الاماكن المختلفة، في بريطانيا مابين شهر ايار 2018 ونيسان 2019، ومنها:

في 15 حزيران 2018 ضبطت 11 مليون سيجارة في وحدة في مجمع في مدينة ماستريكس.

في 15 ايلول 2018 تم ضبط 10.5 مليون سيجارة اخرى في وحدة في مجمع في هاكغيت في شرق مدينة ريدينغ، يوركشاير، وكان قسم منها مخبأ بين معادن.

وفي 19 و21 كانون الاول 2018 تم ضبط 13.5 مليون سيجارة في مخزن نقل، وكانت السجائر مخبئة داخل صناديق كرتونية تم تغطيها خلف البارات وداخل علب كارتونية طبية.

ووفقا للتحقيقات فقد قام آري مجيد وشبكته بجلب اكثر من 48 مليون سيجارة اخرى تهريبا الى بريطانيا، يقدر قيمتها من دون الضرائب باكثر من 22 مليون باوند.

وتم اعتقال آري مجيد في 25 نيسان 2019 من قبل ضباط (HMRC) داخل منزله وتم تثبيت التهم الموجهة اليه وفقا للادلة الموجودة في هاتفه الخليوي الشخصي.

وفي 20 اب 2021، أدانت المحكمة العليا في وارويك آري مجيد بالتهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني سوات وثلاثة أشهر.