سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"قبل فوات الاوان".. ريواز فائق تعلن اجتماعاً كوردستانياً برعاية رئاسة الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-28T14:02:28+0000
"قبل فوات الاوان".. ريواز فائق تعلن اجتماعاً كوردستانياً برعاية رئاسة الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، الخميس، عن اتفاق لعقد اجتماع برعاية رئاسة الإقليم، لمختلف القوى السياسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته فائق، وحضرته وكالة شفق نيوز، عقب اجتماع لرئاسة البرلمان مع الاحزاب الكوردستانية، بغية توحيد الخطاب في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم.

وقال فائق "خلال الاجتماع وصلنا الى اتفاق لمخاطبة رئاسة الإقليم، لعقد اجتماع مع الاحزاب الكوردستانية للوصول الى خطاب موحد قبل فوات الاوان لان الوقت ليس في صالحنا".

وأضافت "المهم في هذه المرحلة توحيد الخطاب الكوردي".

وأضاف فائق وهي قيادية في الإتحاد الوطني الكوردستاني، "يجب على الأحزاب الكبيرة الاخذ بنظر الاعتبار حقوق الأحزاب الصغيرة حتى تصل الاطراف الكوردستانية الى خطاب موحد".

related

برلمان كوردستان يصادق على تعديل النظام الداخلي

Date: 2019-09-29 14:51:14
برلمان كوردستان يصادق على تعديل النظام الداخلي

النزاهة توجه بيانات معبر ابراهيم الخليل الى رئاسة برلمان كوردستان

Date: 2019-10-01 23:11:38
النزاهة توجه بيانات معبر ابراهيم الخليل الى رئاسة برلمان كوردستان

الكويت: التعايش السلمي في كوردستان نموذج حي للعالم

Date: 2019-10-09 17:18:03
الكويت: التعايش السلمي في كوردستان نموذج حي للعالم

فرنسا تبدي استعدادها لدعم كوردستان بعدة مجالات

Date: 2019-09-10 22:37:17
فرنسا تبدي استعدادها لدعم كوردستان بعدة مجالات

برلمان كوردستان يصوت على اعتبار الثالث من آب يوم الابادة الجماعية للايزيديين

Date: 2019-08-03 12:22:57
برلمان كوردستان يصوت على اعتبار الثالث من آب يوم الابادة الجماعية للايزيديين

برلمان كوردستان يفتتح فصله التشريعي الجديد

Date: 2019-09-01 11:47:15
برلمان كوردستان يفتتح فصله التشريعي الجديد

برلمان كوردستان يمنح الثقة لوزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم

Date: 2021-01-06 09:25:06
برلمان كوردستان يمنح الثقة لوزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم

رئيس برلمان كوردستان: كيان الاقليم يواجه خطرا محدقا

Date: 2019-10-31 13:47:59
رئيس برلمان كوردستان: كيان الاقليم يواجه خطرا محدقا