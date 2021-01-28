"قبل فوات الاوان".. ريواز فائق تعلن اجتماعاً كوردستانياً برعاية رئاسة الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، الخميس، عن اتفاق لعقد اجتماع برعاية رئاسة الإقليم، لمختلف القوى السياسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته فائق، وحضرته وكالة شفق نيوز، عقب اجتماع لرئاسة البرلمان مع الاحزاب الكوردستانية، بغية توحيد الخطاب في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم.

وقال فائق "خلال الاجتماع وصلنا الى اتفاق لمخاطبة رئاسة الإقليم، لعقد اجتماع مع الاحزاب الكوردستانية للوصول الى خطاب موحد قبل فوات الاوان لان الوقت ليس في صالحنا".

وأضافت "المهم في هذه المرحلة توحيد الخطاب الكوردي".

وأضاف فائق وهي قيادية في الإتحاد الوطني الكوردستاني، "يجب على الأحزاب الكبيرة الاخذ بنظر الاعتبار حقوق الأحزاب الصغيرة حتى تصل الاطراف الكوردستانية الى خطاب موحد".