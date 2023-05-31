"ريكَا" تطالب بإعمار شريان التجارة "الأعرج ومصيدة الموت" بين كَرميان و 4 محافظات

شفق نيوز/ نظم فريق تطوعي من النشطاء المدنيين والمواطنين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية في أطراف قضاء كفري، للمطالبة بتأهيل واعمار طريق حيوي يربط إدارة كرميان بأربع محافظات، فيما وصفوا الطريق بأنه "مصيدة موت" نتيجة حوادثه اليومية.

وقال الناشط المدني والمشرف على الوقفة الاحتجاجية شوان جلال لوكالة شفق نيوز: "شكلنا فريقا تطوعياً يسمى (ريكَا- Rega) أي الطريق للضغط على الجهات المسؤولة لإعمار طريق كفري الرابط مع كركوك وصلاح الدين والسليمانية وديالى بسبب اقتصاره على ممر واحد متضرر وغير صالح للسير تسبب بعشرات الحوادث المرورية المميتة".

وطالب جلال وزارة الأعمار والجهات المختصة بـ"أعمار الطريق وإنشاء ممر ثانٍ لاستيعاب الزخم المروري على الطريق الذي يعد سياحياً وتجارياً يربط عدة محافظات بدأ من خانقين بديالى وكرميان وشرقي صلاح الدين وكركوك وصولاً الى السليمانية"، مشيرا الى ان "الطريق يعد ممراً تجارياً مهماً بين عدة محافظات ومنفذ برويز خان".

وبيّن جلال ان "طول الطريق يبلغ 30 كم ويمر بمنطقة معتدلة لا تتطلب جهودا إضافية للاعمار"، لافتا الى ان "الوقفة الاحتجاجية طالبت المسؤولين الاداريين ورئاسة البرلمان بالاستجابة للمطالب المشروعة بإعمار الطريق وإنعاش الحركة التجارية وإنقاذ المدنيين من مصائد موت محققة تفتك بالأرواح يومياً.