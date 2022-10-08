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ريبر أحمد: لا ينبغي أن نذهب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية إلى بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-08T13:51:52+0000
ريبر أحمد: لا ينبغي أن نذهب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية إلى بغداد

شفق نيوز/ شدد ريبر أحمد وزير داخلية إقليم كوردستان مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق، يوم السبت، على ضرورة عدم ذهاب الكورد بمرشحين اثنين لهذا المنصب إلى العاصمة بغداد.

وقال أحمد خلال إستضافته على هامش مؤتمر القضية الكوردية في الشرق الأوسط المنعقد في أربيل، "نحن لا نقبل أن نذهب بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية الى بغداد فإما أن تكون آلية اختيار المرشح عن طريق الأكثرية الانتخابية أو يتم اختياره من قبل شعب كوردستان عبر ممثليه في برلمان كوردستان"، مبينا أنه "خارج اطار هذين الخيارين فانه سيتم فرض إرادة اناس اخرين وان المرشح الذي سيتولى المنصب سيأتي بأصوات أُناس آخرين وليس بأصوات شعب كوردستان".

وأضاف أن "ما حصل في العام 2018 من اختيار رئيس للجمهورية فإن الأخير لم يكن يمثل شعب كوردستان واصبح رئيسا بأصوات أناس آخرين"، مشددا بالقول "نحن نريد ألا تتكرر هذا التجربة مرة اخرى ابدا بل يجب أن يكون القرار بيد شعب كوردستان، وان يقوموا بحسم مرشحهم لهذا المنصب".

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