ريبر أحمد في مراسم الاتحاد الألماني: أبوابنا مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي 

شفق نيوز/ قدم وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الأحد، شكره للدعم الذي تقدمه ألمانيا وشركائها الدوليين، مبينا أن أبواب الإقليم مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المراسم التي اقامتها القنصلية العامة الالمانية بمناسبة يوم الاتحاد الالماني في مبنى القنصلية بأربيل، بالنيابة عن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال أحمد، إنه "هنا اليوم لإيصال تقديره للشركاء الدوليين من اجل استمرار المساعي لحماية أمن المنطقة"، موضحا أن "ألمانيا ومنذ تأسيس الإقليم كانت من المتعاونين المهمين معه".

وأشار إلى أن "الجنود الألمان قاتلوا جنبا الى جنب مع قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش"، مبيناً أن القوات الألمانية قامت بتدريب الآلاف من عناصر البيشمركة، وهذا مدعاة للتقدير".

وأكد أحمد على "وجوب تقديم الشكر لألمانيا للمساعدات التي قدمتها للنازحين واللاجئين وخصوصا تقديم المعونات لضحايا تنظيم داعش"، مشدداً على ضرورة أن "تواصل ألمانيا تقديم المساعدات في إطار قنصليتها العامة في اربيل".

وأشار إلى أن "هذا الدعم الألماني موضع تقدير وتثمين، ويثبت استمرار التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية"، داعياً إلى "استمرار الدعم الألماني وشركائها الأوروبيين بهذا الخصوص".

وفي جانب اخر من كلمته أشار أحمد إلى أن "حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة العراقية تريدان العمل معا لمواجهة المعوقات التي تعترض طريقهما من أجل تأمين حياة أفضل للشعب العراقي بصورة عامة وشعب كوردستان بشكل خاص".

وبشأن الاستثمارات الاجنبية في اقليم كوردستان أفاد وزير الداخلية الكوردستاني، بأن "ابواب الاقليم مشرعة امام الاستثمارات الاجنبية"، مؤكداً أنه "من دون تعاون ألمانيا والدول الاخرى فإن الاستثمار والحياة الرغيدة لن يتحققا"، مؤكداً أن "أبواب إقليم كوردستان مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، ليقوم بعمله في الإقليم".