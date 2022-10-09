سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ريبر أحمد في مراسم الاتحاد الألماني: أبوابنا مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-09T18:50:36+0000
ريبر أحمد في مراسم الاتحاد الألماني: أبوابنا مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي 

شفق نيوز/ قدم وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر أحمد، اليوم الأحد، شكره للدعم الذي تقدمه ألمانيا وشركائها الدوليين، مبينا أن أبواب الإقليم مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المراسم التي اقامتها القنصلية العامة الالمانية بمناسبة يوم الاتحاد الالماني في مبنى القنصلية بأربيل، بالنيابة عن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وقال أحمد، إنه "هنا اليوم لإيصال تقديره للشركاء الدوليين من اجل استمرار المساعي لحماية أمن المنطقة"، موضحا أن "ألمانيا ومنذ تأسيس الإقليم كانت من المتعاونين المهمين معه".

وأشار إلى أن "الجنود الألمان قاتلوا جنبا الى جنب مع قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش"، مبيناً أن القوات الألمانية قامت بتدريب الآلاف من عناصر البيشمركة، وهذا مدعاة للتقدير". 

وأكد أحمد على "وجوب تقديم الشكر لألمانيا للمساعدات التي قدمتها للنازحين واللاجئين وخصوصا تقديم المعونات لضحايا تنظيم داعش"، مشدداً على ضرورة أن "تواصل ألمانيا تقديم المساعدات في إطار قنصليتها العامة في اربيل".

وأشار إلى أن "هذا الدعم الألماني موضع تقدير وتثمين، ويثبت   استمرار التنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية"، داعياً إلى "استمرار الدعم الألماني وشركائها الأوروبيين بهذا الخصوص". 

وفي جانب اخر من كلمته أشار أحمد إلى أن "حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة العراقية تريدان العمل معا لمواجهة المعوقات التي تعترض طريقهما من أجل تأمين حياة أفضل للشعب العراقي بصورة عامة وشعب كوردستان بشكل خاص". 

 وبشأن الاستثمارات الاجنبية في اقليم كوردستان أفاد وزير الداخلية الكوردستاني، بأن "ابواب الاقليم مشرعة امام الاستثمارات الاجنبية"، مؤكداً أنه "من دون تعاون ألمانيا والدول الاخرى فإن الاستثمار والحياة الرغيدة لن يتحققا"، مؤكداً أن "أبواب إقليم كوردستان مفتوحة أمام الاستثمار  الأجنبي، ليقوم بعمله في الإقليم".

related

ألمانيا تبدأ بمنح تأشيرات الدخول لسكان إقليم كوردستان العراق

Date: 2022-06-03 12:19:47
ألمانيا تبدأ بمنح تأشيرات الدخول لسكان إقليم كوردستان العراق

لليوم الثالث تواليا .. إقليم كوردستان بلا وفيات و28 حالة اصابة جديدة بكورونا

Date: 2022-04-19 12:37:32
لليوم الثالث تواليا .. إقليم كوردستان بلا وفيات و28 حالة اصابة جديدة بكورونا

وزارة التعليم الكوردستانية تعلق أنشطتها حدادا على مقتل الأستاذين الجامعيين

Date: 2022-06-28 11:20:38
وزارة التعليم الكوردستانية تعلق أنشطتها حدادا على مقتل الأستاذين الجامعيين

انحسار كبير لكورونا.. أقل من 100 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2021-12-11 16:15:09
انحسار كبير لكورونا.. أقل من 100 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يواصل انخفاضا بعدد الاصابات بكورونا ويسجل 215 حالة جديدة

Date: 2020-12-18 14:14:26
اقليم كوردستان يواصل انخفاضا بعدد الاصابات بكورونا ويسجل 215 حالة جديدة

إقليم كوردستان.. 1079 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

Date: 2022-02-08 15:51:13
إقليم كوردستان.. 1079 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا

كورونا كوردستان.. 13 وفاة و1049 إصابة خلال 24 ساعة

Date: 2021-10-04 15:06:47
كورونا كوردستان.. 13 وفاة و1049 إصابة خلال 24 ساعة

اقليم كوردستان يعلن مقتل قادة بتنظيم داعش شاركوا بمجزرة "خدرجيجة"

Date: 2022-07-14 16:32:15
اقليم كوردستان يعلن مقتل قادة بتنظيم داعش شاركوا بمجزرة "خدرجيجة"