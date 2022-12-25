ريبر أحمد: برلمان كوردستان سيجري تعديلات وزارية في الكابينة التاسعة

شفق نيوز/ أكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الاثنين، وجود تعديلات وزارية في حكومة الإقليم بعد عطلة رأس السنة الجديدة، فيما أشار إلى أن إرساء السلام بكوردستان ما يزال حياً.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير داخلية الإقليم، إلى كنيسة مار يوسف في قضاء عين كاو ضمن مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، للمشاركة في قداس أعياد الميلاد المجيدة.

وقال أحمد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إرساء السلام في إقليم كوردستان ما يزال حياً، وهناك مفاوضات ونقاشات بين الأحزاب الكوردستانية للتوصل إلى تفاهمات من شأنها إعمام الاستقرار".

وأضاف، أن "برلمان إقليم كوردستان، سيعقد جلسة خاصة لاستبدال عدد من الوزراء في الكابينة الحكومية التاسعة، ومن بينهم وزراء من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مؤكداً عدم وجود أي إشكال بشأن المرشحين للمناصب الذين سيتم استبدالهم، لاسيما أنها ستصب في خدمة مواطني إقليم كوردستان".