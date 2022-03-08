ريبر احمد: احصائيات قتل النساء في إقليم كوردستان ضئيلة مقارنة ببلدان العالم

شفق نيوز/ أعتبر وزير الداخلية في إقليم كوردستان ريبر أحمد، يوم الثلاثاء، أن إحصائيات قتل النساء في الإقليم ضئيلة بالمقارنة مع بلدان العالم كافة إلا أنه أكد في الوقت ذاته على مواصلة حكومة الإقليم مكافحتها لظاهرة تعنيف المرأة بأشكالها كافة.

وقال احمد في كلمة له القاها اليوم في اربيل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن "مجتمعنا مسالم جدا، وان احصائيات قتل النساء التي يتم الحديث عنها انا لا اقول انها ضئيلة ولو قتل شخص واحد فهذا كثير، ولكن لو تمت المقارنة بين مجتمعنا مع باقي المجتمعات التي حولنا وحتى مجتمعات العالم بأسره فإن نسبة قتل النساء في المجتمعات المتقدمة ايضا اكثر من اقليم كوردستان لذا فاننا أمّة حية وترغب بالحياة والفرح والتنمية، وقد وفرنا حرية مطلقة في اقليم كوردستان .

وأردف بالقول ان طريقة التعامل مع الحوادث التي تقع في الإقليم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدث بحرية تامة، وفي بعض البلدان لا يكون التعامل بهذه الطريقة

بالنسبة لنا في حكومة اقليم كوردستان فما يمكننا فعله في حماية المرأة والنساء من أي أنواع عنف سنقوم به.

كما رأى الوزير ان النساء المعنفات ومن يقوم بتعنيفهن كلاهما ضحية العادات والتقاليد المنحرفة، ونؤكد على توسيع المساواة بين الرجال والنساء في اقليم كوردستان، مؤكدا ان العنف دائما ما يولد العنف وندعو المجتمع الى تجنبه بأشكاله كافة.