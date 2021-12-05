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رياضة كوردستان: نشارك بالبطولات العربية والدولية باسم العراق وتحت علمه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-05T14:01:15+0000
رياضة كوردستان: نشارك بالبطولات العربية والدولية باسم العراق وتحت علمه

شفق نيوز/ علقت المديرية العامة للرياضة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، على أحداث مباراة اربيل والشرطة أمس السبت، مؤكدة ان الرياضيين الكورد يشاركون بالبطولات العربية والدولية باسم العراق وتحت علمه.

وقال مدير المديرية العامة للرياضة في اقليم كوردستان شيخ شاكر احمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد انتهاء مباراة نادي اربيل والشرطة في بطولة كأس العراق بكرة القدم حدثت بعض المشاكل بين جماهير الناديين وتم السیطرة علی الحوادث بدون اي خسائر بشرية".

وأوضح أن "المشاكل تحدث في جمیع الملاعب الریاضیة، ولم تكن لها علاقة بالعلمين العراقي وعلم اقليم كوردستان"، موكداً ان "العلم العراقي مرفوع في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في اقلیم كوردستان باحترام".

ولفت إلى أن "جمیع الریاضیین في اقليم كوردستان يشاركون في البطولات العربية والاسیویة باسم العراق وتحت علم العراق الحبيب".

ودعا أحمد باسم المديرية العامة للریاضة في اقليم كوردستان جمیع الریاضیین و الجماهير الرياضية الى "الابتعاد عن الأحداث البعيدة كل البعد عن الاخلاق الرياضية".

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