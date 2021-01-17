رياضة جديدة تنتعش في جبال كوردستان.. صور

شفق نيوز/ رياضة تسلق الجبال مشياً على الاقدام، هواية بدأت تجذب الفئات العمرية المختلفة في كوردستان، حيث شرع العديد من الشباب وكبار السن أيضاً من كلا الجنسين بتنظيم زيارات إلى المناطق الجبلية في الاقليم مشياً على الاقدام كرياضة وأيضاً للتمتع بأجواء الطبيعية الجميلة.

وينشئ عدداً منهم فريقاً واحداً ليختاروا على الاغلب جبل سفين في اربيل المطل على قضاء شقلاوة لقربه من مركز المدينة.

يقول "سامي بنديان" وهو حكم كرة قدم ورياضي، لوكالة شفق نيوز ، إنه منذ اكثر من شهرين بدأت هذه الرياضة بشكل منظم، لافتاً إلى أنه يمارسها ثلاث مرات في الاسبوع على الاغلب.

ويضيف، أن "هذه الرياضة تساعد على تقوية اللياقة البدنية، لأنني على قناعة انها افضل من التدريب في ملعب او أي مكان آخر"، مشيراً في ذات الوقت إلى "الاستمتاع بالأجواء الطبيعية الجميلة".

وأوضح أن مجموعته "تخرج عادة في الصباح الباكر وتعود قبل فترة الظهيرة"، لافتاً إلى أنهم ينضمون إلى "فرق ومجاميع اخرى كثيرة تأتي لممارسة هذه الرياضة".

وعادة ما تقوم هذه المجاميع بالتنقل عبر المركبات من مركز مدينة اربيل الى سفح الجبل في بلدة شقلاوة او اطرافها ومن ثم يترجلون من المركبات ويقصدون المرتفعات الجبلية لحين الوصول الى قمة الجبل واخذ استراحة هناك وثم العودة إدراجهم.

ويشير سامي بندينان إلى أن عملية الصعود والنزول تستغرق نحو ثلاث ساعات، وربما أكثر وكل مرة نختار مكاناً للصعود.

وتقوم فرقاً متخصصة في تسلق الجبال بوضع ارشادات للمواطنين الذين يحبون ممارسة هذه الرياضة في الصعود مشياً على الاقدام عبر توجيههم بأخذ مسالك معينة وارتداء احذية مناسبة للجبال مع ملابس تقيهم من برودة الجو في الشتاء وحرارة الاجواء في الصيف.

أما المواطن "محمد حسين" فيقول، لوكالة شفق نيوز، "امارس هذه الرياضة بشكل إسبوعي، مشيرا إلى أنه يمارسها اغلب الاحيان مع الزوجة والاولاد حيث نجري مشياً على الاقدام لصعود الجبل وثم العودة الى المنزل.

ويضيف اغلب عطل الجمعة اقضيها في اطراف جبل سفين، إن كانت الاجواء غير ممطرة لأنني اعتقد أن الاجواء هناك افضل من المدينة ، موضحا القول "نكون سعداء عندما نمارس هذه الرياضة".