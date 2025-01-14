روّعت الكسبة.. آسايش أربيل تطيح بعصابة مختصة بالتسليب والسرقة (فيديو)

شفق نيوز/ كشفت مديرية آسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اعتقال عشرة متهمين ارتكبوا جرائم متنوعة ضد المواطنين ومنها التسليب والسرقة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، مرفق بمقطع مصور يروي تفاصيل العملية، أن قواتها تمكنت من إلقاء القبض على عشرة متهمين داخل مدينة أربيل ارتكبوا عدداً من الجرائم منها التسليب والسرقة وإطلاق العيارات النارية وحمل الأسلحة غير المرخصة والهجوم على الكسبة.

وأكدت المديرية أن قواتها ستواصل بذل أقصى جهودها لاستتباب الأمن وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مهيبة بالمواطنين الاتصال بها عبر الأرقام الساخنة المتاحة لمعالجة أية حالات مشبوهة.