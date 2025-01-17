رويترز: العُمّاليون يشترطون حكم الكورد في سوريا لإنهاء وجودهم هناك

شفق نيوز/ كشف مسؤول في حزب العمال الكوردستاني، يوم الجمعة، عن استعداد الحزب إلى إنهاء وجود عناصره في سوريا، إذا احتفظ الكورد بدور قيادي في مناطقهم.

وقال المسؤول، لوكالة رويترز، إن "أي مبادرة تؤدي إلى حكم شمال شرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أو يكون لهم فيها دور مهم في القيادة المشتركة، ستقود العماليين إلى الموافقة على مغادرة المنطقة".

وأضاف أن "حزب العمال الكوردستاني سيستمر في مراقبة الوضع عن بعد إذا غادر سوريا، وسيعمل ضد القوات التركية إذا لزم الأمر"، لافتاً إلى أن "مستقبل سوريا سيحدد بعد يوم 20 من الشهر الجاري، بمجرد تولي ترامب السلطة".

ووفق وكالة رويترز، تطالب تركيا بحل قوات سوريا الديمقراطية وطرد جميع أعضاء حزب العمال الكوردستاني في سوريا، ولم يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ حتى الآن.

وتنتمي قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكلت في عام 2015، إلى إدارة ذاتية مدعومة من الولايات المتحدة حكمت أجزاء من شمال سوريا لأكثر من عقد من الزمان، ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، أثيرت تساؤلات حول مصير الفصائل الكوردية في سوريا الجديدة - التي يحكمها فرع القاعدة السابق، هيئة تحرير الشام.

ومن المتوقع أن تُعقد مفاوضات في الأشهر المقبلة بين الفصائل السياسية المختلفة في سوريا - بما في ذلك الكورد، وقد أشارت قوات سوريا الديمقراطية إلى أنها ستكون على استعداد للاندماج في جيش سوري مستقبلي.