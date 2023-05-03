روما تبعث دعوة رسمية إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان لزيارتها

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة إيطاليا.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم، أن مسرور بارزاني استقبل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو.

وأضاف أن الاجتماع شهد التباحث بشأن الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا.

ونقل وزير الدفاع الإيطاليودعوة رئيسة الوزراء الإيطالية إلى رئيس الحكومة لزيارة روما، لافتاً إلى أنه يعدّ نفسه صديقاً لشعب كوردستان، كذلك أكد التزام بلاده في مواصلة دعم البيشمركة من أجل مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في المنطقة.

ووجّه مسرور بارزاني، شكره إلى إيطاليا على علاقاتها الودّية مع إقليم كوردستان ومساندتها لشعب كوردستان، وأعرب عن أمله بالمضي في تعزيز العلاقات بين الإقليم وإيطاليا في جميع المجالات، ولا سيّما في ظل وجود العديد الفرصة المواتية للارتقاء بالعلاقات والاستفادة من الخبرة الإيطالية المتقدمة.