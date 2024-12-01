رومانوسكي: زيارة بارزاني لبغداد قرّبت بين الأطراف وحسّنت العلاقات بين بغداد واربيل

شفق نيوز/ اعتبرت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، يوم الأحد، الزيارة التاريخية التي أجراها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الى بغداد أنها ساهمت بتقريب في وجهات بين الأطراف السياسية

وذكر مقر بارزاني في بيان اليوم، ان الزعيم الكوردي استقبل رومانوكسي حيث هنأته بنجاح الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان، واعتبرت موعد انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كوردستان خطوة مهمة.

وأعربت رومانوسكي عن أملها في أن يخرج لقاء الأطراف السياسية الكوردستانية باتفاق و تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

ووصفت ايضا زيارة الزعيم الكوردي الأخيرة إلى بغداد بالمهمة، والتي أدت إلى تقريب الأطراف السياسية من بعضها البعض وتحسين العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

من جانبه اشار مسعود بارزاني إلى العلاقات الأمريكية مع إقليم كوردستان والعراق التي تشهد تقدماً جيداً، وتمنى استمرارية العلاقات الثنائية وتوسيعها.

كما تناول اللقاء الوضع السياسي وآخر التطورات والتحديات والمتغيرات في المنطقة والتهديدات بتصاعد الإرهاب وإجراءات حماية السلام والاستقرار في العراق والمنطقة بشكل عام، وفقا للبيان.