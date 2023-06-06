رومانوسكي توجه عبر شفق نيوز رسالة لإقليم كوردستان: ندعمكم للتوصل إلى اتفاق

شفق نيوز/ حثت السفيرة الامريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، على إجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان في أقرب فرصة ممكنة، فيما دعت القوى السياسية الكوردية إلى مزيد من التعاون للتوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها وكالة شفق نيوز ستنشر في وقت لاحق.

وبشأن عملية إجراء الانتخابات في الإقليم مع جهود رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني لاحتواء الأزمة بين القوى السياسية الكوردستانية؛ ذكرت رومانوسكي أن "الولايات المتحدة تدعم إقليم كوردستان العراق ليكون قوياَ مزدهراً وصامداً بوجه التحديات، وراسخاً في عراقٍ فيدرالي، كونه أفضل طريقة لضمان الاستقرار في المنطقة وتحسين الأمن وتقديم خدمات أفضل لشعب الإقليم. ولا يُمكن لإقليم كوردستان العراق خلق نموذج المجتمع الأكثر ازدهاراً هذا دون تعاون أفضل بين الأحزاب السياسية الرئيسة هناك".

وأكدت أن السفارة "تواصل تشجيع الجانبين بقوة على العمل لحلّ خلافاتهما. في النهاية، الشعب الكوردي هو الذي يعاني إذا لم تتمكن الأحزاب الرئيسة من التوصل إلى اتفاق".

كما أشارت السفيرة الأمريكية إلى أن "مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق عملت على نحوٍ وثيق مع جميع الأطراف بشأن مسألة انتخابات إقليم كوردستان العراق، ونحن ندعم جهودها. ونحن، بالمثل، ندعم إجراء انتخابات برلمانية في إقليم كردستان العراق في أقرب فرصة".

وتابعت أن "الانتخابات المُنتظمة الحرة والنزيهة تمنح الشرعية ورضا الشعوب. بل حتى في أوقات الأزمات، فإن من الضروري الاستمرار في إجراء الانتخابات، تماماً كما فعلت الولايات المتحدة أثناء الحرب الأهلية وأثناء الحربين العالميتين".