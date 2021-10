روسيا تعلن عن زمالات دراسية لمدرسي وموظفي كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تقديم روسيا زمالات دراسية لاقليم كوردستان، مؤكدة ان بامكان المدرسين والموظفين التقديم للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "شروط التقديم على هذه الزمالات في روسيا تتضمن ان يكون المتقدم من سكنة اقليم كوردستان واذا كان من الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومة الاقليم فيجب ان يكون قد اتم سنتين من الخدمة بعد الحصول على آخر شهادة".

كما تضمنت الشروط ان "يقدم حامل شهادة البكالوريوس على شهادة الماجستير في مجال دراسته (اي ان تكون شهادتا البكالوريوس والماجستير في المجال نفسه)، مبينا ان "المرشح الناجح اذا كان متعينا فان الوزارة المعنية تمنحه الاجازة الدراسية فقط اي الراتب الاسمي والمخصصات الثابتة".

واوضح ان "المرشح الفائز سيتلقى دعما ماليا من الدولة الروسية وان اخر موعد للتقديم هو الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، مشيرا الى ان "التقديم يكون بشكل مباشر عن طريق الرابط الرئيس للزمالة الروسية فقط.

واكد البيان انه "لكون التقديم مباشر عن طريق موقع الزمالة فان الوزارة ليست لديها اية ملفات (فايلات) للعمل عليها، لذلك على المتقدمين عدم مراجعة الوزارة لغاية صدور نتائج الزمالات.

وللتقديم اضغط على الرابط أدناه.

للتقديم انقر هنا : Образование в России для Иностранцев | Official website for the selection of foreign citizens to study in Russia (education-in-russia.com)