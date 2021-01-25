سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روسيا تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-25T19:00:07+0000
روسيا تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت القوات الروسية، يوم الاثنين، دورية في منطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال شرق سوريا على حدود تركيا، وفق مصدر محلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الدورية الروسية تمركز في قرية "كردمية" الكوردية الحدودية مع تركيا في ريف ديرك /المالكية أقصى شمال وشرقي سوريا.

وأضاف أن الدورية المؤلفة من ست مدرعات وأربع حوامات كانت تجوب الأجواء، عادت أدراجها إلى قاعدتها العسكرية في القامشلي بعد عدة ساعات قضتها في قرية "كردمية". 

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرق سوريا تنفيذاً للاتفاق الروسي التركي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول عام ٢٠١٩.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعمق ٣٠ كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء ٩ تشرين الأول ١٠١٩، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.

related

بالصور.. احتفالية للأطفال بمناسبة عيد الميلاد في "ديرك"

Date: 2020-12-21 17:23:40
بالصور.. احتفالية للأطفال بمناسبة عيد الميلاد في "ديرك"

روسيا: بدء انسحاب الوحدات الكوردية عملاً باتفاق سوتشي

Date: 2019-10-24 13:16:51
روسيا: بدء انسحاب الوحدات الكوردية عملاً باتفاق سوتشي

"قسد" ترفض تسليم بلدة استراتيجية لقوات النظام السوري

Date: 2020-12-07 18:05:07
"قسد" ترفض تسليم بلدة استراتيجية لقوات النظام السوري

تركيا تضع كوباني "على المحك" وروسيا لا ترفض التغيير الديمغرافي

Date: 2019-11-16 07:49:09
تركيا تضع كوباني "على المحك" وروسيا لا ترفض التغيير الديمغرافي

روسيا تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا.. فيديو

Date: 2020-12-21 19:43:09
روسيا تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا.. فيديو

بوتين يثني على الكورد في سوريا: يتعاملون بشكل طيب مع شرطتنا العسكرية

Date: 2019-11-29 22:21:17
بوتين يثني على الكورد في سوريا: يتعاملون بشكل طيب مع شرطتنا العسكرية

روسيا تستقدم تعزيزات عسكرية إلى كبرى المدن الكوردية بسوريا

Date: 2020-12-24 19:50:25
روسيا تستقدم تعزيزات عسكرية إلى كبرى المدن الكوردية بسوريا

محلل سياسي سوري: الهجوم على عين عيسى إستراتيجية روسية

Date: 2020-12-25 08:12:33
محلل سياسي سوري: الهجوم على عين عيسى إستراتيجية روسية