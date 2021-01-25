روسيا تسيّر دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت القوات الروسية، يوم الاثنين، دورية في منطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال شرق سوريا على حدود تركيا، وفق مصدر محلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الدورية الروسية تمركز في قرية "كردمية" الكوردية الحدودية مع تركيا في ريف ديرك /المالكية أقصى شمال وشرقي سوريا.

وأضاف أن الدورية المؤلفة من ست مدرعات وأربع حوامات كانت تجوب الأجواء، عادت أدراجها إلى قاعدتها العسكرية في القامشلي بعد عدة ساعات قضتها في قرية "كردمية".

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرق سوريا تنفيذاً للاتفاق الروسي التركي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول عام ٢٠١٩.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعمق ٣٠ كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء ٩ تشرين الأول ١٠١٩، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.