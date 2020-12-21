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روسيا تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا.. فيديو

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-21T19:43:09+0000
روسيا تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا.. فيديو

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية يوم الاثنين، في منطقة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة ذات الأغلبية الكوردية شمال شرقي سوريا.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن أربع مدرعات برفقة حوامتين روسيتين قدمت من مدينة القامشلي وجابت الريف الغربي والشمالي لمدينة ديرك.

وسبق أن سيرت القوات الروسية دوريتين عسكرية في الأسبوع المنصرم.

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرق روسيا تنفيذا للاتفاق الروسي التركي المبرم في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعمق 30 كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة في 9 تشرين الأول 2019، حيث سيطرت خلالها على مدينتي كري سبي (تل أبيض) وتل أبيض (رأس العين) إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.

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