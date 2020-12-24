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روسيا تستقدم تعزيزات عسكرية إلى كبرى المدن الكوردية بسوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-24T19:50:25+0000
روسيا تستقدم تعزيزات عسكرية إلى كبرى المدن الكوردية بسوريا

شفق نيوز/ استقدمت القوات الروسية يوم الخميس تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في المطار الدولي بمدينة القامشلي كبرى المدن الكوردية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن أكثر من 20 شاحنة ومدرعة عسكرية تقل مواد لوجستية وذخيرة وجنود وصلت إلى مطار القامشلي، حيث تتمركز القوات الروسية قادمة من منطقة عين عيسى بريف الرقة.

وبالرغم من الاشتباكات والهجمات التي تشنها القوات التركية والفصائل التابعة لها مؤخراً على الريف الشمالي والشرقي لبلدة عين عيسى، إلا أن القوات الروسية سيرت الأسبوع الماضي قافلة تضم دورية برفقة سيارات مدنية باتجاه الحسكة واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى قواعدها العسكرية في تل تمر والقامشلي عبر طريق "ام فور" الدولي.

وكانت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة قد استقدمت أمس الأربعاء مواد عسكرية ولوجستية وعربات عسكرية إلى قواعدها العسكرية في ريف الحسكة ودير الزور قادمة من إقليم كوردستان العراق.

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