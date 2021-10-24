روسيا تتطلع إلى مستقبل زاهر لكوردستان بعد انتخابات تشرين

شفق نيوز/ أعربت روسيا، يوم الاحد، عن املها بمستقبل زاهر لاقليم كوردستان بعد الانتخابات النيابية العامة في العراق التي اجريت مؤخراً في العاشر من تشرين الاول الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ السليمانية مع السفير الروسي لدى العراق، بحضور القنصل العام لروسيا في اقليم كوردستان.

وقالت إدارة محافظة السليمانية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن محافظ السليمانيّة هفال ابو بكر استقبل، اليوم، ئيلبروس كوتراشيف السفير الروسي لدى العراق و ئوليك ليفن القنصل العام لروسيا في كوردستان، مبينة أن الجانبين بحثا وضع البلاد بصورة عامة ووضع الاقليم بصورة خاصة بعد انتخابات تشرين.

بدوره أكد السفير الروسي على ضرورة أن يأخذ الكورد موقعهم المهم في العملية السياسية والحكومة العراقية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة توجه الكورد بقوة واحدة لأن قوتهم في بغداد تعني قوة العملية السياسية.

ورأى السفير الروسي، أن "أي مكون اذا ما اتحد مع الآخر فستكون القوة اكبر للعملية السياسية".

وبحسب بيان ادارة السليمانية، فأن الجانبين بحثا أطر تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين كوردستان وروسيا.