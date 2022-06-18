"روجافا" تعلن مقتل نائب رئيسها في هجوم كلار

شفق نيوز / أعلنت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا (روجافا)، اليوم السبت، عن مقتل نائب الرئيس للمجلس التنفيذي للإدارة في هجوم الطائرة المسيرة التركية أمس الجمعة في كلار.

وقالت الادارة الذاتية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرهاد شبلي، المعروف أيضًا باسم فرهاد ديرك ، هو نائب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (قتل) يوم أمس في حادث قصف طائرة تركية في مدينة كلار ".

وكان مصدر امني في قوات الأسايش كشف عن فتح تحقيقات واسعة بحادث قصف طائرة مسيرة تركية لعناصر (PKK) في أطراف قضاء كلار التابع لإدارة كرميان في إقليم كوردستان.

وسبق أن أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بأن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت عجلة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني مما أسفر عن مقتل أربعة عناصر منهم في قضاء كلار بإدارة منطقة "كرميان" في الإقليم.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت عجلة من طراز جيب بالقرب من صومعة "كلار" للحبوب مما أسفر عن مقتل أربعة ركاب وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها المؤسسة فإن أولئك الأشخاص المستهدفين هم مسلحون في حزب العمال الكوردستاني.

وكان مصدر عسكري، قد أفاد في تصريح لوكالة شفق نيوز، بمقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة في كلار ضمن إقليم كوردستان.