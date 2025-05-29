روبيو: إقليم كوردستان سيبقى عاملاً رئيسياً لتوطيد العلاقات مع العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية ماركو روبيو، يوم الخميس، أن إقليم كوردستان سيبقى عاملاً رئيسياً في توطيد العلاقات مع العراق.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن روبيو أجرى اتصالاً هاتفياً، مساء أمس الأربعاء، مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ناقشا خلاله أهمية التعاون المستمر لتعزيز الاستقرار والازدهار في العراق وسوريا والمنطقة.

وأثنى الوزير الأمريكي على حكومة إقليم كوردستان لشراكتها مع الشركات الأمريكية وجهودها لتسخير الموارد المحلية من أجل استقلال العراق في مجال الطاقة.

وشدد روبيو على أن دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان سيظل جانباً رئيسياً من جوانب علاقة الولايات المتحدة مع العراق.

ومساء يوم أمس الأربعاء، ذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وناقش الجانبان أهمية استمرار التنسيق بين البلدين لدعم الاستقرار والسلام في العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام.

وشكر وزير الخارجية الأمريكي الرئيس نيجيرفان بارزاني على دوره وجهوده في حل المشكلات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان من خلال التفاهم والحوار البنّاء.

وأكد روبيو أن دعم الولايات المتحدة لإقليم كوردستان يبقى "مبدأً أساسياً في العلاقة الإتراتيجية الأمريكية مع العراق".

بدوره، شكر الرئيس بارزاني الولايات المتحدة على دعمها للعراق وإقليم كوردستان.