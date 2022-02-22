روبيرتو كارلوس وباتريك كلويفيرت يبديان إعجابهما بسكان أربيل

شفق نيوز/ أبدى النجمين البرازيلي روبيرتو كارلوس والهولندي باتريك كلويفيرت، يوم الثلاثاء، إعجابهما بسكان أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال كارلوس، في مؤتمر صحفي بأربيل، إنه "معجب جدا بتصرفات سكان أربيل وهم محبون للرياضيين وسعيد جدا بوجودي هنا وان أرى ثقافات وشعوب مختلفة".

وحول كرة القدم في دول اسيا قال كارلوس "كرة القدم في قارة اسيا في تقدم، وحاليا مستوى الفرق واللاعبين افضل من السابق، وانا على ثقة ان هذا سيكون أفضل إذا جرى اهتمام أوسع بالشباب وتنميتهم".

بدوره قال باتريك كلويفيرت، "من الصعب الحديث عن دولة او مكان لم تشاهده سابقا، ولكن بلاشك هذه البلاد جميلة والاهم ان المواطنين نشيطون وتعاملهم جيد مع الضيوف".

وتاتي زيارة كل من كارلوس وكلويفيرت في اطار مشاركتهما بمباراة كرة قدم ستنظمها شركة كورك للاتصالات بملعب الشهيد فرانسو حريري باربيل.

وأعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو في وقت سابق اليوم الثلاثاء وصول نجمي كرة القدم العالميين روبرتو كارلوس وباتريك كلويفرت إلى أربيل.

وقال المحافظ في بيان اليوم، انه استقبل في مطار اربيل الدولي نجمي الكرة المشهورين في العالم (روبرتو كارلوس)، النجم السابق لمنتخب البرازيل، ونادي ريال مدريد، وباتريك كلويفرت النجم السابق لمنتخب هولندا ونادي برشلونة.

وأوضح أن اللاعبين نجمي الكرة العالميين (كارلوس)، و(كلويفرت) لديهما آلاف المحبين والمشجعين في اربيل واقليم كوردستان عامة.