روانگه و"بيت زهاوي" يتجهان لتطوير الثقافة الكوردية

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة روانگا، يوم السبت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "دار زهاوي" للموسيقى، من أجل تطوير الثقافة الكوردية.

وأكدت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، توقيع المذكرة، للاهتمام وتطوير الفن والموسيقى والثقافة الكوردية، من خلال الأنشطة الموسيقية والفنية".

وأضافت، أن "ذلك جاء بعد افتتاح قسم ثقافة روانگا، حيث يأخذ الأنشطة الفنية والثقافية على محمل الجد من أجل الحفاظ على الثقافة والهوية الكوردية".

ومؤسسة روانگە تقدم نفسها كمنظمة لتوفير فرص عمل للشباب بشكل أساسي، ومؤخراً طرحت مشروع "فرص".