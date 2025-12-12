"روانگه" تُحيي اليوم العالمي للجبال على قمة سفين في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهد قضاء شقلاوة التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، مراسم خاصة بمناسبة اليوم العالمي للجبال، حيث أقيمت الفعاليات على سفوح جبل سفين الشاهق، بمشاركة عدد من المسؤولين المحليين والرياضيين والمهتمين بالبيئة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المراسم تضمنت إقامة عدة فعاليات مثل زراعة البلوط في المنطقة وغيرها من النشاطات الثقافية والتفاعلية.

وبين مراسلنا أن الفعالية أقيمت بدعم من مؤسسة "روانگه" التي تُعد من الداعمين الرئيسيين لإقامة هذه المراسم منذ عدة سنوات، مع تخصيص فقرات خاصة بالاهتمام بالسياحة والبيئة والتوعية وغيرها.

وأكد المشاركون في الفعالية على الأهمية الإستراتيجية والبيئية والثقافية للجبال في إقليم كوردستان.

وقال قائممقام قضاء شقلاوة، سوارة أكرم، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة هذه المراسم اليوم في شقلاوة مهمة جداً وتمنح فائدة كبيرة للمدينة من الناحية السياحية، حيث بات تسلق الجبال فعالية تلقى جماهيرية كبيرة في المنطقة، لما تمتلكه شقلاوة من جبال ومرتفعات ومناطق خلابة".

من جانبه، قال سكرتير اتحاد متسلقي الجبال في إقليم كوردستان، هيمن أمين، لوكالة شفق نيوز: "أود أن أهنئكم بهذه المناسبة حيث تم تحديد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة لأهمية الجبال، إذ يتم احترام واستذكار ساكني الجبال وحياتهم وثقافتهم والمناطق الجبلية".

وتابع: "كما تعلمون أن كوردستان لديها طبيعة جبلية، وهذا ما يدفعنا بالتنسيق مع متسلقي الجبال والمهتمين بالبيئة والجهات المعنية لإحياء هذه الذكرى".

وأضاف أمين أن "الفعاليات هذه السنة تحمل تميزاً خاصاً لأن اتحاد متسلقي الجبال في كوردستان أصبح عضواً في الاتحاد العالمي، كخامس اتحاد على مستوى الشرق الأوسط والأول على مستوى العراق".