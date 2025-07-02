"روانگه" توصل مياه الشرب لأكثر من 30 ألف مواطن في أربيل (صور)

شفق نيوز – أربيل

أعلنت مؤسسة "روانگه"، يوم الأربعاء، عن إيصال مياه الشرب إلى أكثر من 30 مواطن كوردي في أربع مناطق بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وفي اليوم 29 من حملة توزيع المياه، تم إيصال المياه إلى مناطق بنصلاوة، وشاويس، وفرمانبران، وقلعة نوێ في مدينة أربيل.

وبينت أنه تم توزيع 10 ملايين لتر من المياه خلال الأيام التسعة والعشرين الماضية، مما ساهم في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 30 ألف مستفيد حتى الآن، مؤكدة "مستمرون وملتزمون بمواصلة هذه الجهود".

وكانت "روانگە" اطلقت مبادرة خاصة تهدف إلى زراعة 20,000 شجرة زيتون في منطقة كسنزان الجافة جنوب غربي أربيل، وقد تولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدريس نيجيرفان بارزاني، قيادة المشروع منذ إطلاقه في عام 2023.

وشهدت المبادرة زراعة 18,500 شتلة زيتون مقاومة للجفاف؛ وذلك بهدف مكافحة تآكل التربة وتراجع التنوع البيولوجي، وتحويل الأراضي المتدهورة إلى نظم زراعية مستدامة.

و"روانگە" هي مؤسسة غير حكومية تقول إنها تطمح لرفع مستوى التعليم وجعله في متناول الجميع، كما تعمل على تقديم الخدمات وبناء القدرات.

ويقع المقر الرئيسى لمؤسسة روانگە في اربيل، وبدأت أنشطتها ومشاريعها في أيلول/ سبتمبر 2013 لتشمل أنحاء العراق كافة ضمن اربعة قطاعات رئيسية هي التعليم والشباب والبيئة والفئات المستضعفة.