"روانگه" توزع مستلزمات العيد على أطفال دور الإيواء في السليمانية وكرميان (صور)

شفق نيوز/ نظّمت منظمة "روانگه" مبادرة إنسانية لتوزيع ملابس العيد ولوازمه على الأطفال المقيمين في دور إيواء الأحداث في السليمانية وكرميان، بهدف إدخال الفرحة إلى قلوبهم وتعزيز الأجواء الاحتفالية لديهم.

وذكرت المنظمة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المبادرة تأتي في سياق جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما الأطفال الذين يفتقدون الأجواء الأسرية خلال العيد"، مشيرةً إلى أن "التوزيع شمل ملابس جديدة ومستلزمات أخرى تساهم في إضفاء روح الفرح والسرور عليهم".

وشددت “روانگه”، بحسب البيان، على "التزامها بتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية تعزز قيم التضامن المجتمعي"، مؤكدةً استمرارها "في تقديم الدعم المادي والمعنوي للأطفال في دور الإيواء، لتحسين ظروفهم المعيشية ودمجهم في المجتمع".

يُذكر أن منظمة "روانگه" هي مؤسسة غير حكومية تُعنى بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، وتركّز جهودها على دعم الفئات المحتاجة، خاصة الأطفال والشباب، من خلال مشاريع تهدف إلى تحسين واقعهم المعيشي وتعزيز فرصهم في حياة كريمة ومستقبل أفضل.