"روانگه" تطلق حملة مساعدات انسانية في إقليم كوردستان مع اقتراب حلول العيد

شفق نيوز/ أطلقت مؤسسة "روانگه" Rwanga (وتعني الرؤية باللغة العربية)، يوم السبت، حملة مساعدات انسانية لتوزيع السلات الغذائية على الأُسر الفقيرة في جميع محافظات اقليم كوردستان واداراته المستقلة.

وقالت مديرة علاقات المؤسسة نارين سلام لوكالة شفق نيوز ان "هذه الحملة هي بمناسبة شهر رمضان وإقتراب حلول عيد الفطر حيث تشمل جميع محافظات اقليم كوردستان".

واضافت ان " الحملة تتضمن توزيع السلات التي تحتوي على سبع مواد غذائية على الأُسر الفقيرة حيث تكفي الواحدة منها للأُسرة المكونة من خمسة أفراد ".

وبحسب برنامج المنظمة فإن الحملة ستستمر في حدود محافظة اربيل لمدة يومين حيث يتم توزيع ألف سلة داخل المدينة، و 500 سلة في ادارة منطقة سوران المستقلة.

وسيتم ايضا توزيع 1300 سلة في محافظة دهوك، و 600 سلة في حلبجة، و 300 سلة في ادارة منطقة كرميان، فضلا عن توزيع 1300 سلة في حدود محافظة السليمانية.