"روانگه" تدعم 10 جمعيات معنية بأصحاب الهمم في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

قدّمت مؤسسة "روانگه"، يوم الأربعاء، مجموعة من التجهيزات والمستلزمات لـ 10 جمعيات تُعنى بخدمة أصحاب الهمم.

وذكرت المؤسسة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة جاءت ضمن التزامها المتواصل بدعم هذه الشريحة، وبمناسبة حلول شهر رمضان.

وأضافت أن المساعدات شملت أجهزة حاسوب، وطابعات، وأجهزة عرض (بروجكتور)، وسبورات، ومكاتب وكراسٍ، ومواد مكتبية وقرطاسية، فضلاً عن كراس متحركة متخصصة لذوي الهمم، بهدف تعزيز قدرات الجمعيات وتمكينها من أداء مهامها بصورة أفضل.

وأشارت المؤسسة، إلى أن الجمعيات المستفيدة قدّمت طلبات إضافية تضمنت أكثر من 150 مادة مختلفة تتعلق بإعادة تأهيل المكاتب وتوفير مستلزمات أخرى.

من جانبه، أكد فريق مؤسسة "روانگه"، استعداده الكامل لتلبية هذه الاحتياجات وفق المتطلبات المطروحة، بما يسهم في دعم الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.