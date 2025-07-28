روانگە تؤسس مركزين للتوحد في أربيل وكرميان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة روانگە، يوم الإثنين، عن إنشاء مركزين للتوحد في أربيل وإدارة كرميان المستقلة، على أن يتم تسليمهما إلى حكومة كوردستان بعد إكتمال البناء.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن إطار مبادراتها المستمرة، وقّعت مؤسسة روانگە مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تهدف إلى إنشاء مركزين متخصصين بالتوحّد الأول في قضاء حرير بمحافظة أربيل، والثاني في ناحية رزگاري التابعة لإدارة گرميان المستقلة".

وأضافت "جرت مراسم التوقيع بحضور بارزان نزهت حالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة روانگە، إلى جانب فريق من المؤسسة، وزكية سيد صالح، وكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برفقة فريق من الوزارة".

ولفتت إلى أنه طبحسب الاتفاق، سيتم وضع حجر الأساس للمركزين خلال فترة زمنية محددة، على أن يتم تسليمهما رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان بعد اكتمال أعمال البناء وتجهيزهما بكافة المستلزمات اللازمة".

وبينت أن "عدد الأطفال المشخّصين بالتوحّد في منطقتي حرير ورزگاري يفوق حالياً 586 حالة، ما يعكس ازدياد الحاجة إلى خدمات متخصصة، وتسعى مؤسسة روانگە من خلال هذه الخطوة إلى تقديم حلول مستدامة وخدمات دعم نوعية للأطفال المصابين بالتوحّد وأُسرهم".

وأشارت المؤسسة إلى أن "هذا المشروع قد حظي بدعم مالي من قائد (قوات المهام الخاصة هەلو) الواء روان إدريس بارزاني".