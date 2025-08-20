"روانگە" تنفذ مشاريع خدمية في قرى كوردستان بينها توفير 591 أمبير كهرباء

شفق نيوز- دهوك/ السليمانية

افتتحت مؤسسة "روانگە" الخيرية الكوردية، يوم الأربعاء، مختبراً للابتكار في مركز شبابي بمحافظة دهوك، وذلك ضمن مشروع "تمكين الجيل القادم"، في حين أكدت توفير 591 أمبيراً من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية إلى قرية في السليمانية.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يهدف إلى توفير بيئة إبداعية وصحية للشباب تُمكّنهم من تبادل الأفكار الجديدة وتعزيز مهاراتهم المهنية في مجالات يحتاجها سوق العمل، عبر نهج أكاديمي متطور".

وبينت أن "هذا المشروع ينفذ من قبل المؤسسة بتمويل من منظمة اليونيسيف، وبالتنسيق مع المديرية العامة للشباب في حكومة إقليم كوردستان في محافظة دهوك، ويشمل مركز مدينة دهوك، قضاء سميل، وقضاء شيخان".

وقدّمت مؤسسة "روانگە" بحسب البيان "591 أمبيراً من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية إلى قرية قاميش التابعة لناحية ماوت في محافظة السليمانية، ليستفيد منها 210 من السكان موزعين على 32 منزلاً، إضافة إلى مسجد ومدرسة ومركز صحي".

وبينت أن "جميع مرافق القرية باتت اليوم مزودة بالطاقة النظيفة، بما يضمن مصدر كهرباء موثوق وصديق للبيئة، ويسهم في تقليل استهلاك الوقود وحماية البيئة، فضلاً عن تشجيع السكان على العودة إلى مجتمعهم وتنشيط الإنتاج الزراعي والمحلي".