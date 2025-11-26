"روانگە" تنجز مشروع الطاقة النظيفة في قرية شيخ وسان بأربيل

شفق نيوز- أربيل

أقامت مؤسسة روانگە، يوم الأربعاء، حفل إتمام مشروع الطاقة النظيفة في قرية شيخ وسان الواقعة في وادي خوشناوتي ضمن ناحية باليسان في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع جاء ضمن مبادرة الطاقة النظيفة التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية في القرى النائية، حيث زوّدت المؤسسة 68 وحدة سكنية في القرية بمنظومة طاقة شمسية متكاملة".

وأضافت "كما شمل المشروع تقديم الكهرباء للمرافق العامة في القرية، بما في ذلك المسجد والمدرسة والمركز الصحي والقاعة العامة"، مبينة أن "الحفل أقيم بحضور رئيس ومؤسس المؤسسة، إدريس نيجيرفان بارزاني".

وتُعد قرية شيخ وسان الرابعة التي تستفيد من هذا المشروع بعد قرى گولاك في هەرير، گريبي في زاخو، وقاميش في السليمانية، حيث تمكنت المؤسسة من خلال هذه المشاريع من توفير طاقة كهربائية مستمرة على مدار 24 ساعة اعتمادًا على الطاقة الشمسية، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية للسكان ودعم التنمية المحلية المستدامة.