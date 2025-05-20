"روانگە" تمد قرية في اربيل بالطاقة الشمسية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة روانگە، يوم الثلاثاء، المباشرة بتزويد قرية گولەك بقضاء حرير في مدينة اربيل بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وذكرت المؤسسة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المنظومة تغطي 36 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مسجد، ومدرسة، وقاعة مناسبات، ليبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 200 شخص".

وبحسب البيان، "تضم المنظومة كافة المعدات اللازمة، بما في ذلك 195 لوحة شمسية، و156 بطارية، و39 محولًا للطاقة، بإجمالي قدرة تصل إلى 535 أمبير".

واشار الى انه "واحتفالًا بانتهاء المشروع، نظّمت مؤسسة روانگە اليوم مراسم خاصة بحضور فريق المؤسسة وسكان القرية، الذين عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للمؤسسة، وأعربوا عن سعادتهم بتوفير هذه التكنولوجيا الحديثة والآمنة في قريتهم".

يُشار إلى أن مؤسسة "روانگە" أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مشروع قرية "كولاک" جنوب شرق أربيل، كأول مجتمع مستدام في العراق يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية وخارج نطاق الشبكة الكهربائية، ويهدف لتعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي.

ويوفر المشروع أنظمة ري بالطاقة الشمسية وبرامج تدريب زراعي، ضمن حملة "كوردستان الخضراء" وخطط لتكرار النموذج في مناطق أخرى حتى عام 2030.

ووصف إدريس نيجيرفان بارزاني، مؤسس ورئيس مؤسسة روانگە، هذا المشروع بأنه رمز للأمل والابتكار، قائلاً: "لقد عانى العراق لعقود من الصراع واستنزاف الموارد والتدهور البيئي، وهذه القرية تمثل رؤية جريئة لمستقبل مختلف، فمن خلال استغلال الطاقة الشمسية وابتكار شعبنا، نحول الضعف إلى صمود، إنها ليست مجرد قرية، بل الأساس لثورة خضراء."

ويتماشى المشروع بشكل وثيق مع مبادرة "تمكين سبل العيش المستدامة" لمؤسسة روانگە، والتي توفر للمزارعين الأدوات والتدريب في مجالات الزراعة الحديثة والإدارة التعاونية.

وتأسست مؤسسة روانگە عام 2013، ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص من خلال برامج المساعدات الإنسانية والتعليم وتنمية المجتمع.

ويمثل إطلاق القرية الشمسية تحولًا استراتيجيًا نحو حلول بنيوية طويلة الأجل وقابلة للتوسع، تركِّز على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومقاومة آثار التغير المناخي.

ومن المتوقع أن تكون القرية التجريبية جاهزة للعمل بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مع خطط لتوسيع هذا النموذج ليشمل مواقع أخرى في جميع أنحاء كوردستان ووسط العراق بحلول عام 2030، وذلك بالشراكة مع السلطات الإقليمية والمنظمات الدولية.