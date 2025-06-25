"روانگە" تقود مبادرة لتمكين رواد الأعمال الشباب في إقليم كوردستان

شفق نيوز – أربيل

في إطار مشروع مخصص لدعم رواد الأعمال الشباب، نظمت مؤسسة "روانگە" الخيرية في إقليم كوردستان، وبالتنسيق مع منظمة ECHO وبدعم مالي من منظمة Ideas Beyond Borders (IBB) الأمريكية، مبادرة متخصصة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب.

وبحسب بيان للمؤسسة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تضمّن المشروع سلسلة من الدراسات البحثية المتعمقة والجلسات الحوارية المركزة، والتي هدفت إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال الشباب، وطرح حلول عملية من شأنها دعم مسيرتهم المهنية وتعزيز فرص نجاحهم.

جدير بالذكر أن مؤسسة "روانگە" قد قدمت، خلال الفترة الماضية، دعماً مالياً لأكثر من 305 من رواد الأعمال في مختلف أنحاء إقليم كوردستان.

و"روانگە" هي مؤسسة غير حكومية تقول إنها تطمح لرفع مستوى التعليم وجعله في متناول الجميع، كما تعمل على تقديم الخدمات وبناء القدرات.

وتأسست مؤسسة "روانگە" عام 2013، ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص من خلال برامج المساعدات الإنسانية والتعليم وتنمية المجتمع.

ويقع المقر الرئيسي لمؤسسة "روانگە" في أربيل، وتشمل أنشطتها ومشاريعها أنحاء العراق كافة ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي التعليم والشباب والبيئة والفئات المستضعفة.