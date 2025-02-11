"روانگە" تقدّم إصدارات "هژار موكرياني" بحضور جمع من السياسيين والمثقفين (صور)

شفق نيوز/ قدّمت مؤسسة روانگە يوم الثلاثاء، مجموعة من منشورات وأعمال الشاعر الكوردي البارز "هژار موكرياني" (عبد الرحمن شرفكندي).

وحضر الأمسية إدريس نيجيرفان بارزاني، مؤسس ورئيس المؤسسة، إلى جانب سياسيين ومسؤولين محليين وأكاديميين ومثقفين.

ويُعدّ هژار موكرياني واحدًا من أبرز الأسماء في الشعر والأدب الكوردي؛ إذ وُلد عام 1920 في مدينة مهاباد شمال غرب إيران، وبدأ كتابة القصائد الكوردية عام 1940، قبل أن يرحل في 21 فبراير 1991 في مدينة كَرَج الإيرانية.

اشتهر الشاعر الراحل بإسهاماته الأدبية واللغوية الغنيّة، ومن أبرز مؤلفاته قاموس ضخم يجمع بين الكوردي والكوردي والفارسي، حمل عنوان "همبانه بورينه".

وتُعدُّ "روانگە" مؤسسة غير حكومية، وتقول إنها تسعى إلى رفع مستوى التعليم وجعله في متناول الجميع، وذلك عبر تقديم الخدمات وبناء القدرات وتصميم السياسات التي تضمن سهولة وصول مختلف فئات المجتمع إلى التعليم وتحسين معاييره.

ويقع المقرّ الرئيسي للمؤسسة في أربيل، وقد أطلقت روانگە رسميًا أنشطتها ومشاريعها في سبتمبر 2013 لتشمل مختلف أنحاء العراق، ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي: التعليم، والشباب، والبيئة، والفئات المستضعفة.

وتشمل الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة توفير منصّات لاكتشاف مواهب الشباب وتنميتها، وتعزيز نظام التعليم الإلكتروني للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق ثقافة التعاون بين الشباب.