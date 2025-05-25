"روانگە" تدشن مشروعاً يساهم في إنتاج ملايين لترات الأوكسجين لأربيل (صور+فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة روانگە، يوم الأحد، عن استكمال مشروع بيئي كبير لزراعة 20 ألف شجرة زيتون إسبانية في منطقة "دلۆپە" التابعة لناحية کسنزان بمحافظة أربيل، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وممثلي منظمات دولية.

وشهد الإعلان حضور رئيس ومؤسس مؤسسة روانگە، إدريس نيجيرفان بارزاني، ورئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري، ووزيرة الزراعة والموارد المائية بيگرد طالباني، إلى جانب ممثلين عن وكالة التعاون الألماني GIZ، وقناصل عدد من الدول، فضلاً عن وفود دولية ومحلية.

وقالت المؤسسة في بيان إن المشروع تم إنجازه على مساحة 55 دونماً، ومن المتوقع أن يُنتج سنوياً نحو 400 طن من الزيتون، و120 طناً من زيت الزيتون، إلى جانب مساهمته في إنتاج ما يقارب 5 ملايين لتر من الأوكسجين يومياً، مما يسهم في تحسين جودة الهواء في أربيل.

وأشار إلى أن المشروع وفر 255 فرصة عمل دائمة ومؤقتة شملت النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المؤسسة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين الواقع الاقتصادي في المنطقة.

ونُفذ المشروع بالتنسيق مع وكالة GIZ وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان ووزارة الزراعة والموارد المائية.

وأكدت مؤسسة روانگە استمرارها في تنفيذ المشاريع البيئية والمجتمعية في مختلف مناطق إقليم كوردستان، ضمن رؤيتها الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة.

وكانت روانكه مبادرة خاصة تهدف إلى زراعة 20,000 شجرة زيتون في منطقة كسنزان الجافة جنوب غربي أربيل، وقد تولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدريس نيجيرفان بارزاني، قيادة المشروع منذ إطلاقه في عام 2023.

وشهدت المبادرة زراعة 18,500 شتلة زيتون مقاومة للجفاف؛ وذلك بهدف مكافحة تآكل التربة وتراجع التنوع البيولوجي، وتحويل الأراضي المتدهورة إلى نظم زراعية مستدامة.

ويعد مشروع كسنزان حجر الزاوية في حملة "كوردستان الخضراء" التي تقودها روانكَه، والتي أسفرت عن زراعة أكثر من 200,000 شجرة منذ عام 2020.

وتشير "روانكه" إلى أنه في ظل مواجهة أربيل لتحديات مناخية متفاقمة، تُعد هذه الشراكة نموذجاً لاستراتيجيات قابلة للتوسيع لتحقيق توازن بين التعافي البيئي والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

ومع اقتراب مشروع بستان الزيتون من الوصول إلى ثماره، يُتوقع أن تسهم المبادرة في الحد من تمدد الصحراء، وتنشيط الاقتصادات الريفية، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.

وروانگە هي مؤسسة غير حكومية تقول إنها تطمح لرفع مستوى التعليم وجعله في متناول الجميع، كما تعمل على تقديم الخدمات وبناء القدرات.

ويقع المقر الرئيسى لمؤسسة روانگە في اربيل، وبدأت أنشطتها ومشاريعها في سبتمبر 2013 لتشمل أنحاء العراق كافة ضمن اربعة قطاعات رئيسية هي التعليم والشباب والبيئة والفئات المستضعفة.