روانكه تطلق مشروعًا للتنمية البشرية

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة روانكة، يوم الاحد، عن مشروع مدته عامان لتنمية القدرات البشرية، تحت شعار (تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمجتمعات المسيحية في محافظتي أربيل ودهوك).

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة روانكه، حسن شيخ علاء الدين، في كلمة له حضرتها وكالة شفق نيوز، إن المشروع يهدف إلى توفير تدريب مهني لمختلف شرائح سوق العمل في كوردستان، وخاصةً للمسيحيين، وهو مشروع تدريب مهني للتنمية البشرية مدته عامان".

وأضاف: "سيكون هذا المشروع خدمة جليلة للمسيحيين هذه المرة، وبعد أن عمل المشروع في مجالات عدة، وتلقى آلاف الأشخاص تدريبًا في دورات تنمية بشرية متنوعة على مدى العقد الماضي، يُخصص المشروع هذه المرة للمسيحيين، ونسعى إلى توفير المزيد من الفرص الاجتماعية".