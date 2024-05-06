"روانكه" تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أطلقت مؤسسة روانكه، يوم الاثنين، حملة لزراعة ألف شجرة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحملة أقيمت من قبل المنظمة في أحد المجمعات السكنية بمنطقة بنصلاوة في أطراف محافظة أربيل".

وقال هندرين غازي مسؤول المشاريع البيئية في المؤسسة، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا النشاط يندرج ضمن مشروع (غابات روانگه) الذي تأسس سنة 2022، حيث بدأت في جامعة الموصل وانتقلت إلى محافظات وجامعات أخرى في العراق، وقامت لغاية الآن بزراعة 364 ألفاً و500 شجرة".

وأضاف غازي، أن "هذا المشروع اليوم يتضمن زراعة ألف شجرة وهي من نوع (سيسم) التي يمكن زراعتها في فصول السنة الأربعة، وتنمو مع درجات الحرارة".

وحول أهمية هذه المشاريع للاهتمام بالبيئة، أوضح أن "العراق هو ضمن الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغير المناخي على مستوى العالم فالطريق لمكافحة هذا الأمر يكون أولا من خلال زراعة الأشجار والطريق الثاني عبر اعتماد الطاقة المتجددة".