رواتب موظفي كوردستان.. 22 يوماً على إعلان القائمة والتوزيع لم يكتمل

شفق نيوز / مضى أكثر من 22 يوماً على إعلان قائمة توزيع رواتب شهر حزيران الماضي حسب جدول الرواتب الذي صدر من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إلا أن عملية توزيع الرواتب في إدارة گرميان، لم ينته بعد.

وأفاد مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن "بعض موظفي وزارة البلديات والتعليم العالي لم يتقاضوا رواتبهم لشهر حزيران، كالمديرية العامة لبلديات گرميان، مديريات المياه والمصادر المائية وموظفي التعليم العالي والبحث العلمي فضلاً عن المحاضرين بالمجان".

وأضاف المصدر، أن "بعض الدوائر هددت بمقاطعة الدوام الرسمي وتقديم الخدمات للمواطنين"، مبيناً أن "مصرف شيروانه في گرميان يحتاج الى نحو 2.5 مليار دينار لاستكمال توزيع الرواتب لكل من وزارة التعليم العالي والبلديات".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، قد أعلنت توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز اعتباراً من الخامس والعشرين من تموز الحالي.