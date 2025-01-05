رواتب موظفي تعليم كوردستان "وصلت" قبل موعدها عبر مشروع "حسابي"

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مشروع "حسابي" اليوم الأحد، أن رواتب المعلمين وموظفي وزارة التربية المسجلين في المشروع تم تحويلها إلى حساباتهم البنكية قبل الموعد المحدد، مما أتاح لهم سحب رواتبهم من خلال أجهزة الصراف الآلي أو البنوك في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وقالت إدارة المشروع، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "رواتب نحو 220,000 موظف ستصل إلى حساباتهم البنكية خلال الأيام المقبلة، مما يتيح لهم سحب مستحقاتهم بسهولة عبر جميع أجهزة الصراف الآلي والبنوك في إقليم كوردستان".

وأكدت أن "محافظة أربيل بدأت مرحلة جديدة من صرف الرواتب الرقمية، حيث يتم تحويل مستحقات جميع الموظفين المدنيين بشكل رقمي بالكامل"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يعزز الشفافية ويسهل عملية استلام الرواتب".

وأضافت إدارة مشروع "حسابي" أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة لتحسين الخدمات المالية وتسهيل صرف الرواتب في وقت قياسي".

ويعكس هذا التطور التزام حكومة إقليم كوردستان بتعزيز الكفاءة والشفافية في صرف الرواتب، مما يقلل من الاعتماد على الطرق التقليدية ويتيح وصولًا سريعًا وآمنًا لمستحقات الموظفين في القطاع العام.

ومشروع "حسابي" هو مبادرة حكومية أطلقتها حكومة إقليم كوردستان لتسهيل صرف الرواتب عبر التحويلات البنكية الرقمية، مما يقلل من التأخير والمشاكل التي كانت تواجه الموظفين في الطرق التقليدية لصرف الرواتب، وقد أثبت المشروع نجاحه في تحقيق الكفاءة والسرعة، خاصة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي للخدمات المالية في الإقليم.