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رواتب شباط الماضي تثير أزمة في مصارف گرميان وقطاع التعليم يهدد بالمقاطعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-29T07:14:02+0000
رواتب شباط الماضي تثير أزمة في مصارف گرميان وقطاع التعليم يهدد بالمقاطعة

شفق نيوز/ سجلت مصارف گرميان باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، استمرار أزمتها في توزيع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر شباط الماضي، وفيما بدأت احتجاجات من قطاعات التربية والتعليم وتهديدات بتصعيد أكبر، أكدت مصادر عدم وجود الأموال الكافية لسداد رواتب جميع الموظفين للشهر الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رواتب شهر شباط الماضي لم يتم تسليمها لموظفي دوائر كثيرة في إدارة گرميان بسبب عدم توفر السيولة المالية في المصارف التي باشرت بتوزيع رواتب الموظفين قبل عطلة عيد نوروز ما انعكس سلباً على حياة المواطنين في كرميان.

واضاف المراسل أن بعض موظفي الكلية التكنلوجية في ناحية كلار استمروا في اضرابهم، إضافة إلى عدد آخر من موظفي المؤسسات الحكومية، في وقت أمهلت الكوادر التعليمية حكومة الاقليم مدة عشرة أيام لتوزيع رواتب شهر آذار، وإلا ستقاطع الكوادر التعليمية قاعات الدارسة.

من جهته أفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "الأموال قد وصلت إلى مصارف گرميان قبل يوم واحد من عيد نوروز، إلا أن تلك الأموال لم تكن كافية لتوزيع رواتب جميع الموظفين، ما دفع مصارف گرميان لدفع نصف رواتب الموظفين بانتظار وصول مبالغ أخرى لاتمام دفع الرواتب"، مبينا أن "السيولة المالية الكافية لم تتوفر حتى الآن لإتمام رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي".

وكان العشرات من المحاضرين المجانيين طالبوا، في 10 اذار 2022، إدارة منطقة گرميان بصرف منحهم الشهرية وتحويلهم على الملاك الدائم أسوة بمحاضري محافظات الوسط والجنوب ، بالتزامن مع اعلان مجلس المعلمين المعترضين الإضراب عن الدوام الرسمي في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان و رابرين وذلك بسبب تأخير صرف الراتب الشهرية الذي خلفه عدم ارسال بغداد لحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.

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