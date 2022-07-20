رواتب "حزيران" تدفع موظفين كورد إلى إقامة وقفات احتجاجية (صور)

شفق نيوز/ تجمع عدد من موظفي وزارة التعليم العالي والبلديات وهيئة السياحة، صباح يوم الأربعاء، أمام مصرف شيروانة الحكومي في إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية لحزيران الماضي.

وقال محمد أمين (أحد الموظفين الحكوميين)، لوكالة شفق نيوز: "لغاية الآن، لم نتسلم رواتبنا لشهر حزيران، وهذا أثر سلباً علينا (...) بشكل يومي نسمع تصريحات من هنا وهناك، أن دفع الرواتب سيتم لكن لا يوجد تطبيق لكل ذلك الكلام".

وأضاف أمين: "كان من المفترض أن نتسلم رواتبنا مطلع هذا الشهر إلا أن ذلك لم يحصل، بذريعة عدم توفر السيولة المالية في المصرف الحكومي".

وكان مصدر مطلع، قد أبلغ الوكالة، أمس الثلاثاء، البدء بتوزيع رواتب شهر تموز اعتباراً من 25 من الشهر الجاري، إلا أن لغاية الآن لم يتسلم أي موظف في وزارة التعليم العالي والبلديات في السليمانية، وإدارة گرميان، رواتب الشهر المنصرم، بحجة عدم توفر السيولة المالية في المصارف الحكومية.