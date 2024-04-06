رواتب السليمانية.. متقاعدون في طوابير "مرهقة" وسط انتشار طبي  (صور)

شفق نيوز/ بدأت صباح اليوم السبت مصارف محافظة السليمانية بتوزيع رواتب شهر آذار المنصرم بين المتقاعدين، وسط انتشار للفرق الطبية تحسباً لأي طارئ.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن الموظفين والمتقاعدين تجمعوا منذ ساعات الصباح الأولى، امام أغلب المصارف الحكومية تسلم رواتب شهر آذار المنصرم وسط زخم كبير.

وقال حاجي كارزان (أحد المتقاعدين)، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن ما جرى هذا الأسبوع شيء تاريخي بأن تقوم حكومة الإقليم بتوزيع راتبين بأقل من أسبوع، مضيفا أن هذا الشيء لم يحدث منذ عشرات السنين.

هذا وأعلنت صحة السليمانية، عن انتشار فرق الطوارئ الطبية عند كافة المصارف التي يتم فيها توزيع الرواتب، لتكون على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية.

وخلال الفترات الماضية شهدت السليمانية حالات وفاة متقاعدين كبار في السن نتيجة الإعياء جراء الوقوف في طوابير تسلم الرواتب.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان يوم أمس الجمعة جدول توزيع رواتب الموظفين لشهر آذار.