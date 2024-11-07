رمّان حلبجة " يقرأ ويكتب" ومطلوب في أوروبا

شفق نيوز/ حطت شاحنات الرمان القادمة من حلبجة في اقليم كوردستان العراق، مساء يوم الخميس، في محافظة كركوك معلنة انطلاق مهرجان الرمان الكبير حيث وصف الرمان بأنه "يقرأ ويكتب".

وقال الفلاح الشهير في الرمان مام آزاد لوكالة شفق نيوز، إن "مهرجان الرمان انطلق في كركوك ويستمر لمدة ثلاثة ايام وان إقبال اهالي كركوك على المهرجان يشهد اقبال كبير جدا حيث تم نقل عشرات الأطنان من الرمان الخاص من حلبجة الى كركوك".

وتابع آزاد أن "مهرجان الرمان في كركوك يعتبر الاكبر والاوسع ويشهد اقبال من اهالي كركوك ورمان حلبجة زاد الطلب عليه وحلبجة تنتج ما يقارب 12 ألف طن من الرمان".

وأكد أن "رمان حلبجة بات مميزا وعليه طلبا حتى دول اوربية وجودة المنتوج هو ساهم في التعريف عن نفسه وزيادة الطلب عليه".

وقال أحد فلاحي حلبجة المشاركين في المهرجان ويدعى شيرزاد محمد لوكالة شفق نيوز، إن "رمان حلبجة يتميز بالجودة العالية وكونه طبيعي وبعيد عن استخدام الاسمدة الكيماوية في رعاية اشجار الرمان فان المنتوج يكون خالص ومميز ".

وتابع أن "رمان حلبجة يقرأ ويكتب ويشافي المرضى، فعصير الرمان دواء لأمراض المعدة وهناك طلب متزايد على رمان حلبجة في عموم العراق ويصدر منه الاطنان إلى دول أوروبية مثل بريطانيا ودول اخرى".

ولفت إلى أن "محافظة حلبجة اصبحت رقم واحد في إنتاج الرمان ولا منافس لها في الجودة والطعم المميز ويعرض في المهرجان، الذي يستمر حتى السبت المقبل، أطنان من مختلف أصناف الرمان".

ويشكل رمان حلبجة نحو نصف إنتاج إقليم كوردستان من الرمان، حيث بلغ إنتاج المحافظة في 2023 نحو 11 - 12 ألف طن، وفق مدير الزراعة في المحافظة تمتد بساتين الرمان على مساحة 9 آلاف دونم، وتستطيع أن تنتج 30 ألف طن من الرمان سنوياً".