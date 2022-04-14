گرميان.. شركات تنظيف تقيم دعاوى قضائية

شفق نيوز / أقامت شركات التنظيف في إدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، دعاوى قضائية بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن "الشركة المسؤولة عن تنفيذ تنظيفات قضاء كلار وناحية رزكاري بادارتي گرميان، أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بإنهاء عقدها مع وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، وذلك بسبب عدم تسلمها المبالغ الكافية لإدارة المشروع".

وأضاف المصدر، أن "الشركة وعلى مدار الثمانية أشهر الماضية، لم تتسلم من حكومة الإقليم، سوى أربعة دفعات مالية تمثل 40٪ من احتياجات الشركة فقط، لأجور العمال والتي تصل شهريا إلى 350 مليون دينار"، مبيناً أن "عمال التنظيف أضربوا عن العمل منذ أسبوع بسبب عدم صرف رواتبهم منذ شهرين".