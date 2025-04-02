گرميان تنفي عرقلة افتتاح مركز التوحد في كلار: التجهيزات اكتملت

شفق نيوز/ أكدت مديرية الرقابة والتطوير الاجتماعي في إدارة گرمیان، يوم الأربعاء، أن جميع الأنباء المتداولة حول عرقلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لافتتاح مركز التوحد الحكومي في كلار غير صحيحة، مشيرة إلى أن التحضيرات اللازمة لافتتاح المركز قد اكتملت، مع استمرار الجهود لتوفير الكادر الوظيفي المطلوب.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تنفي بشكل قاطع جميع الادعاءات التي تتحدث عن عرقلة وزارة العمل لافتتاح مركز التوحد الحكومي في كلار"، مشددة على أن "المبنى والتجهيزات الخاصة بالمركز قد تم توفيرها بالكامل".

وأضافت أن "وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان قد تقدمت بعدة طلبات إلى مجلس الوزراء لاستحداث درجات وظيفية لتعيين الكادر المتخصص"، مؤكدة أن "الجهود مستمرة لافتتاح المركز قريبًا ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة".

وأشار البيان إلى أن "تجربة افتتاح أول مركز حكومي للتوحد في قضاء كفري تمت بجهود وزارة العمل ومديرية الرقابة والتطوير الاجتماعي، وهو اليوم يقدم خدماته للأطفال المصابين بالتوحد بأفضل المعايير، مما يؤكد التزام الجهات المعنية بتوسيع هذه الخدمات في مختلف مناطق الإدارة".