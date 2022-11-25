گرميان تكشف عن ضحايا انفجارات الألغام وتشكو نقص المركبات

شفق نيوز/ كشف المدير العام لشؤون الألغام في ادارة گرميان، يوم الجمعة، تسجيل ثمانية انفجارات ألغام، كان ضحيتها ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وقال جلال شيخ جعفر مدير مديرية شؤون الالغام في گرميان لوكالة شفق نيوز، أن المديرية تنقصها مركبات خاصة لكي تتمكن عبرها من توعية المواطنين، فنحن بحاجة إلى 18 مركبة، من أصل مركبة واحدة لدينا، وأربع مستأجرة.

واشار الى ان حكومة إقليم كوردستان توفر مركبات للمؤسسات الحكومية من خلال المناقصات، ولكن لمدة ثلاث سنوات استمرت هذه المشكلة في المديرية العامة لشؤون الألغام في گرميان ولم يتم تزويدها بالمركبات.