گرميان تطالب بتفعيل قروض الفلاحين وتعدها مصدراً مهماً لدعم القطاع الزراعي

شفق نيوز/ طالبت المديرية العامة للزراعة في إدارة گرميان المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الأحد، بإعادة تفعيل المصرف الزراعي لتقديم القروض للمزارعين، عادة إياه مصدرًا مهمًا لدعم القطاع الزراعي.

وقالت شادية حسين ، مدير عام الزراعة في إدارة گرميان ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، إن "مصرف گرميان الزراعي لم يتمكن من تقديم أي خدمات للمزارعين منذ العام 2014 بسبب الأزمة المالية في المنطقة".

وأضافت ان "أهم شيء بالنسبة للمزارعين هو إعادة إصدار القروض لدعم عملهم، خاصة الآن بعد أن بدأ المزارعون في الاعتماد على أنظمة الري الجديدة المكلفة".

كما اشارت حسين إلى ان "الفلاحين قدموا طلباً بتفعيل عمل المصرف الزراعي ​مع تقرير الجفاف في گرميان ، لكن لم يتلقوا أي رد".

وبينت أن "الفلاحين يتعاملون حاليا مع بنك إسلامي ليس للحكومة دور فيه".

وتأسس مصرف گرميان الزراعي العام 2010 ، قام بتقديم خدماته للمزارعين في المنطقة ، من خلال تقديم دفعات مقدمة لمشاريعهم من 10 ملايين إلى 500 مليون دينار ، يتم استرجاعها على دفعات ، الأمر الذي استفاد منه عدد كبير من الفلاحين.