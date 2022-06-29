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گرميان تسجل أول إصابة بالكوليرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-29T18:57:13+0000
گرميان تسجل أول إصابة بالكوليرا

شفق نيوز/ أعلنت صحة ادارة گرميان في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض الكوليرا.

وقالت المديرية العام لصحة إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان النتائج المختبرية أثبتت أول حالة إصابة بالكوليرا في قضاء كلار ضمن ادارة گرميان. 

واضاف ان الفرق الصحة وبإشراف غرفة العمليات العليا التي شكلت في متابعة مستمرة للوضع الوبائي في المنطقة مطالبة المواطنين الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الثلاثاء، أن مجموع الإصابات بمرض الكوليرا ارتفع إلى 59 إصابة في عموم البلاد.

يشار إلى أن مرض الكوليرا سببه على الأغلب تناول أطعمة أو مياه ملوثة ويؤدي بدوره إلى الإصابة بإسهال حاد وتقيؤ ثم يعقبه جفاف.

 

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