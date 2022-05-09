"گرميان" بحاجة إلى 3 مليارات دينار لتسديد رواتب شهر آذار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن حاجة إدارة گرميان في اقليم كوردستان، لثلاثة مليارات دينار لتسديد ما تبقى من رواتب شهر آذار المنصرم لبعض الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان المباشر بتوزيع رواتب شهر نيسان الماضي اعتبار من اليوم الاثنين الموافق التاسع لشهر آيار الحالي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مصرف شيروانة وگرميان وكفري بحاجة إلى ثلاثة مليارات لتسديد رواتب موظفي الدولة المتبقية لشهر اذار المنصرم، والتي لم يتسلموها حتى الآن.

ووفقاً للجدول الذي اعدته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، فأن توزيع رواتب شهر آذار كان يجب أن ينتهي يوم 28 نيسان الماضي، إلا أن ازمة السيولة المالية في البنوك الحكومية بالسليمانية وإدارة گرميان وحلبجة تسببت بعدم صرف رواتب العديد من رواتب المؤسسات الحكومية قبل عطلة العيد.

واضاف المصدر، الذي ارتأى عدم كشف اسمه، أن رواتب موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط في گرميان تتطلب توفير سيولة مالية لاتقل عن مليار و900 مليون دينار، وهذا المبلغ غير متوفر.

وأشار إلى أن رواتب موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبلديات وبعض موظفي وزارة الثقافة في گرميان لم يتم توزيعها حتى الان بنتظار توفر السيولة المالية.

وتظاهر العشرات من اساتذة الجامعات والمعاهد وموظفي جامعات السليمانية وإدارة گرميان وحلبجة أمس الاحد، احتجاجا على تأخير صرف رواتب شهر آذار المنصرم.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية، إن متظاهري السليمانية قطعوا الطريق الرابط بين محافظة السليمانية وكركوك احتجاجاً على تأخير صرف رواتب شهر آذار المنصرم.

فيما تظاهر اساتذة و موظفي جامعة گرميان أمام المعهد التقني في مدينة كلار مطالبين بصرف رواتبهم الشهرية، والزام الحكومة بصرفها كل 30 يوماً مع العلاوات والترفيعات.

يذكر أن حكومة الإقليم باشرت بتوزيع رواتب شهر آذار منذ أكثر من أسبوعين، إلا أن بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية في السليمانية وحلبجة وإدارة كرميان لم يتسلموا رواتبهم بسبب عدم توفر السيولة المالية في البنوك والمصارف الحكومية.