گرميان.. افتتاح مجمع كلار التجاري بتكلفة 8 مليارات دينار

شفق نيوز / افتتحت إدارة قضاء كلار بإدارة گرميان، اليوم الأربعاء، مجمعا تجارياً بتكلفة وصلت الى 8 مليارات دينار، فيما بينت أنه سيشجع التنمية الاقتصادية في القضاء ومحيطه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر الافتتاح إن "مجمع كلار التجاري يقع في منطقة (گرده گوزينه)، جنوبي مدينة كلار، ويتكون من 72 مستودعاً تجارياً ضخماً وتم بناؤه على مساحة (30) دونما من قبل رجال أعمال، وتقدر تكلفة المشروع بحوالي ثمانية مليارات دينار".

وقال شهاب حاج أحمد، قائممقام قضاء كلار ، في كلمة خلال حفل الافتتاح إن "مثل هذا المشروع التجاري الكبير والمهم، سيكون بابًا آخر لمزيد من التنمية الاقتصادية في كلار ومحيطها".

وأضاف أحمد إن "بناء هذا المجمع خارج المدينة سيلعب دورًا جيدًا في تسهيل وتنظيم الأعمال وتقليل الازدحام فيها".